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Spor Beşiktaş, Pepe'yle sona yaklaştı
Spor

Beşiktaş, Pepe'yle sona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 00:29:00 -
Beşiktaş, Pepe'yle sona yaklaştı

Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe ile her konuda anlaşmaya vardı. Pepe takımından bonservisi aldığı anda transfer tamamlanacak.

Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe ile her konuda anlaşmaya vardı.

RMC Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş, Fildişili futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Yıldız isim ise bu teklifi kabul etti.

Arsenal'in daha önce Pepe'nin sözleşmesini feshetmeye sıcak baktığı ancak gelinen noktada gelir elde etmek için artık Fildişili futbolcuyu bedavaya bırakma niyetinde olmadığı kaydedildi.

Topçular'ın oyuncu için vereceği kararın, Pepe'nin Beşiktaş'a transferinde belirleyici unsur olacağı ifade edildi. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisini eline alması durumunda transferi duyurması bekleniyor.

Pepe'nin Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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