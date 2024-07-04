Beşiktaş paylaştı! Rahmi Koç'tan Mert Günok açıklaması
Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, Avusturya maçındaki kurtarışından ötürü Mert Günok'u tebrik etti.
Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, milli kaleci Mert Günok'u Avusturya maçındaki kurtarışından ötürü tebrik etti.
İşte Rahmi Koç'un sözleri:
"Mert Evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."
Spor
Merih Demiral, Mert Günok resmen çıldırttı! Avrupalılar inanamadı: Türklerin rüya gecesi: Belli oldu artık…