  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş paylaştı! Rahmi Koç'tan Mert Günok açıklaması
Spor

Beşiktaş paylaştı! Rahmi Koç'tan Mert Günok açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-04 19:47:00 -
Beşiktaş paylaştı! Rahmi Koç'tan Mert Günok açıklaması

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, Avusturya maçındaki kurtarışından ötürü Mert Günok'u tebrik etti.

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, milli kaleci Mert Günok'u Avusturya maçındaki kurtarışından ötürü tebrik etti.

İşte Rahmi Koç'un sözleri:

"Mert Evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."

7 farklı dilde Mert Günok'un muhteşem kurtarışı!
7 farklı dilde Mert Günok'un muhteşem kurtarışı!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

7 farklı dilde Mert Günok'un muhteşem kurtarışı!

Merih Demiral, Mert Günok resmen çıldırttı! Avrupalılar inanamadı: Türklerin rüya gecesi: Belli oldu artık…
Merih Demiral, Mert Günok resmen çıldırttı! Avrupalılar inanamadı: Türklerin rüya gecesi: Belli oldu artık…

Spor

Merih Demiral, Mert Günok resmen çıldırttı! Avrupalılar inanamadı: Türklerin rüya gecesi: Belli oldu artık…

TRT spikeri Mert Günok'un pozisyonunda adeta çıldırdı! Türkiye bu anları konuşuyor
TRT spikeri Mert Günok'un pozisyonunda adeta çıldırdı! Türkiye bu anları konuşuyor

Spor

TRT spikeri Mert Günok'un pozisyonunda adeta çıldırdı! Türkiye bu anları konuşuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23