Beşiktaş onun için harekete geçti

Ocak ayı için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta hedef yerli stoper takviyesi. Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen bir dönem Galatasaray'da da oynayan savunmacı Koray Günter için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlılar, oyuncu için Verona'ya resmi teklifini iletecek.

Haziran 2023'e kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki stoper bu sezon Verona formasıyla görev aldığı 13 maçta 1 de gol attı.

6 Ağustos 1994 tarihinde Almanya'nın Höxter şehrinde dünyaya gelen Koray Günter, altyapı kariyerinde SV Höxter, SpVgg Brakel ve Borussia Dortmund'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund'da start veren başarılı savunmacı daha sonra ​Galatasaray SK, Genoa ve Hellas Verona kadrolarında yer aldı. Kariyerinde 6 kupa kaldıran Koray; 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

2013-14 sezonunun devre arasında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a geçen Günter, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamamıştı. Altyapısından çıktığı Alman ekibi Borussia Dortmund'da önemli bir potansiyel olarak kabul edilen 26 yaşındaki oyuncu, Almanya alt yaş milli takımlarında 34 kez forma giydi.

Kariyerinde en fazla maça Hellas Verona formasıyla çıkan Koray, sarı-lacivertli ekibin formasını 65 maçta terletti. Galatasaray kariyerinde 50 maçta görev yapan deneyimli savunmacı, Genoa'da ise 15 maça çıktı. Gurbetçi oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.