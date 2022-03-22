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Spor Beşiktaş o teklifi reddetti
Spor

Beşiktaş o teklifi reddetti

Önümüzdeki günlerde Giuleşti Stadyumu'nu açmaya hazırlanan Rumen ekibi Rapid Bükreş'in Beşiktaş ile açılış maçı oynama talebi, Siyah-Beyazlıların yoğun fikstürü nedeniyle reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 07:42:00 -
Beşiktaş o teklifi reddetti

Rumen ekibi Rapid Bükreş, Giuleşti Stadyumu için dikkat çekişi bir tören hazırlıyor. Rapid Bükreş'in açılış maçında Beşiktaş ile oynamak istediği uzun süre gündemde kalmıştı fakat bu durum gerçekleşmedi.

Rapid Bükreş, Beşiktaş için de sembol isimlerden olan Daniel Pancu'nun da yer alacağı bir maç planlanıyordu. Fakat Fanatik Romanya'nın haberinde Süper Lig 'de maçlar devam ederken Beşiktaş'ın yoğun program etkisiyle açılışa katılamayacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan istediği cevabı alamayan Rapid Bükreş, açılış maçını 26 Mart Cumartesi günü Poli Timişioara ile oynayacak.

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