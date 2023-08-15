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Spor Beşiktaş, Milot Rachica için sona yaklaştı
Spor

Beşiktaş, Milot Rachica için sona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 21:05:00 -
Beşiktaş, Milot Rachica için sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Milot Rachica transferinde sona yaklaştı.

Beşiktaş’ta transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Norwich City’den Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica’yı kadrosuna katıyor. Siyah beyazlı yöneticilerin, oyuncunun kulübü Norwich City ile bonservis konusunda anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Aynı anda 27 yaşındaki Kosovalı oyuncu ile de görüşen Beşiktaş, son anda bir aksilik çıkmazsa Rachica'yı İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek. Sağ forvet oynayan Rachica ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Milot Rachica geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta; 6 gol, 7 asistlik performans göstermişti.

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