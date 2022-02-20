Beşiktaş Michy Batshuayi kararını verdi!

Beşiktaş, sezon başında Chelsea'den kiraladığı ancak performansıyla bekleneni karşılayamayan Michy Batshuayi'nin bonservisini almayacak.

Cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakan Michy Batshuayi için Beşiktaş yönetimi yol haritasını belirledi. Siyah beyazlıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu, bugüne dek sergilediği performans ile kendini ispat edemedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı santrfor ile ilgili Beşiktaşlı kurmaylar, sezon sonu herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor.

Kiralık sözleşmesinde 20 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için yeniden kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif götürülmesi planlanmıyor.