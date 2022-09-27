Beşiktaş maçına Fenerbahçeliler alınmayacak mı? Deplasmanın yasağı kaldırılmadı mı?

Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maçta deplasman yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

Beşiktaş maçına Fenerbahçeliler alınmayacak mı?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübü, derbi biletlerinin 28 Eylül Çarşamba günü satışa çıkacağını duyurdu.

İl güvenlik kurulu kararları şöyle:

- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.

- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.

Deplasmanın yasağı kaldırılmadı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada 2022-2023 sezonunda deplasman yasağının uygulanmayacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi, yüzde 30'a çıkartılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.