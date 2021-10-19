Şampiyonlar Ligi C Grubu 3.maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda naklen yayımlanacağını merak ediyor.

Beşiktaş maçı şifresiz izle | Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı şifresiz nasıl izlenir?

Beşiktaş, Sporting Lizbon'u 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele Exxen Platformu'ndan naklen yayımlanacak. Mücadele Exxen'de şifreli olarak yayımlanacak.

Beşiktaş maçını şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığı da merak ediliyor. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını şifresiz olarak yayımlayacak.

CBC Sport canlı yayınını televizyonlarından ya da kanalın resmi web sayfası üzerinden izleyebilirsiniz.

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport tek çanakla nasıl izlenir?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.