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Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:31:02 -
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den futbolculara kutlama


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup eden futbol takımımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Çebi, derbide üstün bir performans ortaya koyan futbolcularımız ile teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve teknik heyetimizi kutladı." ifadeleri kullanıldı.

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