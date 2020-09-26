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Spor Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor
Spor

Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor

Süper Lig'deki iki karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alan siyah-beyazlı ekipte lisansı çıkarılan Vincent Aboubakar da forma giyebilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:02:43 -
Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oluyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.


- 4 maçta tek galibiyet


Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.


- Aboubakar'ın lisansı çıkarıldı


Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar'ın lisansı çıkarıldı.

Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017'de ligdeki Osmanlıspor karşısında çıkan Aboubakar, yarınki mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.

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