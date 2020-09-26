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Spor Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni transfer Vincent Aboubakar idmanda yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:34:06 -
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni transfer Vincent Aboubakar da idmanda yer aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 17.30'da özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya gidecek.

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