  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Aboubakar ile sözleşme imzaladı
Spor

Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Aboubakar ile sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:44:23 -
Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Aboubakar ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki santrfor ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2016-2017 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olduğu vurgulanan Aboubakar'a başarı dileğinde bulunuldu.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı…
Gündem

‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı… "Tokatçı Özdil" yine Kemalistlerin parasına göz dikti

Kemalistler üzerinden para kazanmanın “kitabını yazan” Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal isimli kitabını duygu sömürüsü yaparak fahiş fiyata satmı..
Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular
Gündem

Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular

MHP, CHP'nin terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye sunduğunu belirtti.

İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam!
Gündem

İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam! "Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırı"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren gazete bayileri, CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediy..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı