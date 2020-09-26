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Spor Beşiktaş, kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı
Spor

Beşiktaş, kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:37:28 -
Beşiktaş, kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı.

Siyah-beyazlı takım, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği ve geniş bir sağlık kontrolünden geçirdiği Aboubakar'ı bir kez daha transfer etti.

Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih etmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

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