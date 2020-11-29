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Spor Beşiktaş, Kadıköy'deki galibiyet hasretini yine 10 kişi sonlandırdı
Spor

Beşiktaş, Kadıköy'deki galibiyet hasretini yine 10 kişi sonlandırdı

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra deplasmanda mağlup etti - Rakibini 17 Nisan 2005'te 10 kişi kaldığı maçta 4-3 yendikten sonra uzun süre galibiyete hasret kalan Beşiktaş, bu sezon yine eksik kaldığı Fenerbahçe derbisini 4-3 kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 22:18:08 -
Beşiktaş, Kadıköy'deki galibiyet hasretini yine 10 kişi sonlandırdı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı.


- Yine 10 kişi kaldığı maçta tarihi skorla kazandı


Rakibini Kadıköy'de son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen Beşiktaş, yine tarihi bir galibiyete imza attı.

Ligde 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de oynanan maçta kalecisi Oscar Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekipte, oyuncu değişiklik haklarını da kullandığı için son 10 dakikada futbolcu Daniel Gabriel Pancu kalede görev aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 4-3'lük bir galibiyete imza attı.

Beşiktaş, 15 yıl 7 ay sonra aynı şekilde rakibine Kadıköy'de üstünlük kurdu. Ligin 10. haftasında oynanan maçın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde sahadan 4-3 galip ayrılmasını bildi.


- Fenerbahçe'yi 18 maç sonra yendi


Beşiktaş, ayrıca 18 maç sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, sonraki 18 karşılaşmada biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, ayrıca söz konusu maçların 7'sini beraberlikle tamamlamıştı.


- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde Kadıköy'deki son 19 maç


Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'deki son 19 maçtaki sonuçlar şöyle:

Tarih Kulvar Skor
26 Şubat 2006Süper Lig 2-2
19 Kasım 2006Süper Lig 0-0
26 Nisan 2007Türkiye Kupası1-1
3 Kasım 2007Süper Lig 2-1
29 Kasım 2008Süper Lig 2-1
18 Nisan 2010Süper Lig 1-0
19 Eylül 2010Süper Lig 1-1
5 Şubat 2012Süper Lig 2-0
29 Nisan 2012Süper Lig 2-1
7 Ekim 2012Süper Lig 3-0
30 Ekim 2013Süper Lig 3-3
22 Mart 2015Süper Lig 1-0
29 Şubat 2016Süper Lig 2-0
3 Aralık 2016Süper Lig 0-0
23 Eylül 2017Süper Lig 2-1
3 Mayıs 2018Türkiye Kupası3-0 (Hükmen)
24 Eylül 2018Süper Lig 1-1
22 Aralık 2019Süper Lig 3-1
29 Kasım 2020Süper Lig 3-4


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