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Spor Beşiktaş ilk 11'i | Beşiktaş maçı saat kaçta?
Spor

Beşiktaş ilk 11'i | Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu 5.maçında Ajax'ı konuk edecek. Merakla beklenen ilk 11'ler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 19:53:00 -
Beşiktaş ilk 11'i | Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.maçında Ajax ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te oynanacak. Peki, maçın 11’leri belli oldu mu?

Beşiktaş ilk 11'i | Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Nkoudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Neres, Berghuis, Tadic, Daramy

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