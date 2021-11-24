Beşiktaş ilk 11'i | Beşiktaş maçı saat kaçta?
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu 5.maçında Ajax'ı konuk edecek. Merakla beklenen ilk 11'ler açıklandı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.maçında Ajax ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te oynanacak. Peki, maçın 11’leri belli oldu mu?
Beşiktaş ilk 11'i | Beşiktaş maçı saat kaçta?
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Nkoudou, Larin
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Neres, Berghuis, Tadic, Daramy