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Spor Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan 38 lig maçından 22'sini siyah-beyazlılar, 4'ünü yeşil-beyazlılar kazandı - Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla rakibiyle yaptığı 19 müsabakadan 15'ini kazandı, 2'sini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:30:03 -
Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 78 golüne, rekabetteki son 8 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.

Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 3-0 üstünlük sağlamıştı.


- Beşiktaş son 17 maçta 8'ini kazandı


Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 17 maçın 8'indi mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.


- Konya'daki maçlar


Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 19 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2'sinde galibiyet alabildi.

Konya'da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı.


- Beşiktaş'tan tarihi fark


Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.


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