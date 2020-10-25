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Spor Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda
Spor

Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda

İki takım arasında ligde yapılan maçlarda siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı - Beşiktaş'ı 13 maçtır yenemeyen Denizlispor, bunların 12'sinden sahadan mağlup ayrıldı - Denizli'de yapılan 19 maçta Beşiktaş 12, ev sahibi ekip 3 kez kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:07:44 -
Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.


- Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor


Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 13 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 10 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 13 maçta Beşiktaş 12 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.


- Denizli'deki maçlar


Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 19 maçın 12'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Denizli'de siyah-beyazlıların 38 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle karşılık verdi.

Bu arada, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.



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