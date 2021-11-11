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Spor Beşiktaş hazırlık maçında coştu
Spor

Beşiktaş hazırlık maçında coştu

Süper Lig’e verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi, Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Güven Yalçın'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:14:00 - 2021-11-11 16:16:04
Beşiktaş hazırlık maçında coştu

Süper Lig’e verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi, Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Güven Yalçın'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Süper Lig ’e verilen milli arada Beşiktaş , Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-Beyazlılar Vodafone Parkt'ta oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanmayı bildi. Bu karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha az forma şansı bulan oyunculara şans verdi.

Siyah-beyazlıların gollerini, 12' Mehmet Topal, 17' Alex Teixeira ve 50' dakikada Güven Yalçın kaydetti.

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