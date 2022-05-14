Beşiktaş-Göztepe maçı saat kaçta ne zaman? Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda canlı?

Süper Lig'de bu hafta maçları bir hayli merak ediliyor. 2021-2022 sezonun şampiyonu Trabzonspor oldu. Ligde ikincilik mücadelesi vermeyi sürdüren Fenerbahçe bu hafta Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon pek de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ise Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman?

Beşiktaş-Göztepe maçı yarın (15 Mayıs Pazar) oynanacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de galip gelemediği son 13 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Bu sezon taraftarlarının önüne son kez çıkacak Göztepe, iç sahada en başarısız 2. takım konumunda bulunuyor. Göztepe, bu sezon evindeki 18 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan alabildi.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 2019-2020 sezonunda hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, veda ettiği Süper Lig'deki son iç saha maçında konuk edeceği Beşiktaş karşısında puan arayacak.

Sakatlık ve cezası olan oyuncular kimler?

Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Valentin Rosier ile Francisco Montero, yarınki maçta forma giyebilecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle gittiği ülkesi Hırvatistan'dan dönen Domagoj Vida'nın da durumu ise maç günü belli olacak. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı da sürüyor. Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rıdvan'ın hafta içinde yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.