Beşiktaş-Giresunspor Muhtemel 11'ler

Avrupa'da havlu atan ve Süper Lig'de ise üç haftadır galibiyete hasret kalan Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar kazanarak puslu havayı dağıtmak istiyor.

Süper Lig'de ve Avrupa'da zor günler geçiren Beşiktaş, bu akşam Giresunspor'u ağırlıyor. Kara Kartal kritik maçı kazanıp derin bir nefes almak istiyor. Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre ve Serdar Saatçı mücadelede forma giyemeyecek.

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta G.Saray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 maçta galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Hatayspor'a 1-0, Trabzon'a 2-1 ve Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi. Beşiktaş, Giresun'u mağlup ederse maç fazlasıyla F.Bahçe ve G.Saray'ı geride bırakacak.

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza bugünkü maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Ligde Rize ve A.Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören oyuncu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta gözler Giresun, Kasımpaşa ve Kayseri ile oynayacağı maçlara çevrildi. Bu maçların ardından F.Bahçe ile deplasmanda çok kritik bir derbiye çıkacak olan Kartal, Kadıköy'e 3'te 3 yaparak gitmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş - Giresunspor maçı muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, N'Koudou, Batshuayi.

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara.

Saat: 19:00

Yayın: beIN Sports

Stat: Vodafone