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Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak
Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:32:14 -
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Beşiktaş sezonun geride kalan 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alırken, ilk haftayı BAY geçen Gençlerbirliği birer yenilgi ve beraberlik elde etti, galibiyetle tanışamadı.


- 5 maçta tek galibiyet


Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1'lik skorla aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybettti.


- De Souza'nın lisansı çıktı


Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.

Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yarın oynanacak karşılaşmada ilk kez Beşiktaş forması giyecek.


- N'Koudou yine yok


Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou'nun yarın oynanacak mücadelede de görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yanı sıra geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Jeremain Lens ile Umut Nayir de forma giyemeyecek.

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