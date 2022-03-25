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Spor Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı
Spor

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 15:30:00 -
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş yeni teknik direktörü ile anlaşmayı imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

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