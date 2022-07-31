Beşiktaş ek kombineler ne kadar? Beşiktaş kombine biletleri ne zaman nereden alınır?
Beşiktaş'ta 2022-2023 sezonu için belirlenen kombine satışları tamamlandı. Yoğun talep sebebiyle ek kombinelerin satışa çıkarılmasına karar verildi. Peki, Beşiktaş kombineleri ne zaman satışa çıkarılacak?
Beşiktaş, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi planlanan kombine satışına ulaşılmasına rağmen gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışına karar verildiğini duyurdu. Peki, kombine satışları ne zaman başlayacak?
Beşiktaş ek kombineler ne kadar? Beşiktaş kombine biletleri ne zaman nereden alınır?
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "13 Temmuz tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-2023 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren büyük Beşiktaş taraftarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim kurulumuz, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.
Ek kombine satışının yarın saat 10.00’da başlayacağı ve 3 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
Kombine Fiyatları
VIP 100: 30.000 TL
VIP 101-126: 25.000 TL
1. Kategori: 9.900 TL
2. Kategori: 8.900 TL
3. Kategori: 7.400 TL
4. Kategori: 6.400 TL
5. Kategori: 5.900 TL
6. Kategori: 4.900 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7. Kategori: 2.500 TL
8. Kategori: 2.400 TL
Kuzey Üst: 1.800 TL