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Spor

Beşiktaş dev transferi resmen bitirdi! Yarın geliyor...

Vincent Aboubakar, Beşiktaş için yarın İstanbul'a gelecek ve Kayserispor maçında kadroda olacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 21:43:00 -
Beşiktaş dev transferi resmen bitirdi! Yarın geliyor...

Vincent Aboubakar, Beşiktaş için yarın İstanbul'a gelecek ve Kayserispor maçında kadroda olacak.

Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Aboubakar transferinde mutlu sona yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı renklerine bağladı. Kamerunlu oyuncu yarın evrak işlerini halledip İstanbul'a gelecek ve Kayserispor maçında kadroda olacak.

Yıldız golcü, daha önce Beşiktaş'ta toplam 67 maçta 35 gol atmış ve 9 asist yapmıştı.

Aboubakar, öte yandan 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giymiş ve iki şampiyonluk yaşamıştı.

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