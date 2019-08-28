0553 313 94 23

Beşiktaş Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 3.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
Beşiktaş Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve tam sahada taktik programı uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Siyah-beyazlıların antrenmanını, Başkan Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.


Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen Caner Erkin katılmadı. Sakatlığı bulunan Caner Erkin’in durumu cuma günü netlik kazanacak.


Beşiktaş, Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Morgda cenaze beklerken kahve pişirip içtiler
    1. Morgda cenaze beklerken kahve pişirip..
    2. İzmir'in faytondan kurtulan atları..
    3. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bariyer..
    4. Manisa Büyükşehir’den otobüs ve iş..
    5. Tekirdağ'da şüpheli ölüm
    6. "Altay tankının önemli görev yükünü..
    7. İzmit’in asırlık çınarlarının..
    8. Spot piyasada elektrik fiyatları
    9. Şarkıcı Selahattin Özdemir'e..
    10. Toplu taşıma araçlarına yönelik..
    11. Aydın'da yangın çıkaran yabancı..
    12. Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık..
    13. ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Projesine..
    14. Samsunspor’a yeni otobüs
    15. Samsun Teknopark’ta çocuklar bilimle..
    16. İdama mahkum edilen İran'ın eski..
    17. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli..
    18. Seçer, Karaduvar’da incelemelerde..
    19. Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon..
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    21. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya..
    23. Engelliler Zafer Bayramı’nı su altında..
    24. Galatasaray'da Kayserispor maçı..
    25. Salihlili minik karateciden..
    26. “Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında..
    27. Erdoğan, Velandia'yı kabul etti
    28. Çavuşoğlu-Makei ortak basın toplantısı
    29. Salihli’de tenis kortları yenileniyor
    30. FÜ’de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir