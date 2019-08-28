Beşiktaş Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve tam sahada taktik programı uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Siyah-beyazlıların antrenmanını, Başkan Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.

Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen Caner Erkin katılmadı. Sakatlığı bulunan Caner Erkin’in durumu cuma günü netlik kazanacak.

Beşiktaş, Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.