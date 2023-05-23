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Spor Beşiktaş bu haberle yıkıldı! Büyük üzüntü... Geldiği gibi gidiyor!
Spor

Beşiktaş bu haberle yıkıldı! Büyük üzüntü... Geldiği gibi gidiyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 01:06:00 - 2023-05-23 01:06:26
Beşiktaş bu haberle yıkıldı! Büyük üzüntü... Geldiği gibi gidiyor!

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond'un, siyah beyazlılarla ayrılığa yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond'un, siyah beyazlılarla ayrılığa yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond, ayrılığa daha yakın gibi duruyor.

29 yaşındaki futbolcunun menajeri Simon Bayliff'in çok sayıda kulüple temas halinde olduğu biliniyor.

EŞİ İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlı yönetim, eşinin de İngiltere'ye dönme arzusunda olduğu oyuncuyu, 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro bandında bir rakama ikna etmeye çalışıyor. Haber7'ye göre;

Ancak mevcut durumda Redmond'ın kalmaya değil ayrılığa daha yakın olduğu konuşulmaya başlandı.
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İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol 6 asist kaydetti.

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