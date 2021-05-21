Beşiktaş, borsa liginde de şampiyon

Beşiktaş, Borsa İstanbul’da işlem gören 4 kulüp içerisinde yıl başından bu yana en iyi getiriyi sağlayarak bu alanda da rakiplerini geride bıraktı. Analistler, geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatının, ligde alınan olumlu sonuçlarla geçen ay 13,51 liraya kadar yükseldiğini hatırlattı. Hisse senedi fiyatının son bir aylık dönemde dalgalı bir seyir izlediğini belirten analistler, sportif başarının finansal faydaları beraberinde getirdiğini ve Beşiktaş’ın şampiyonlukla birlikte önemli gelir elde edeceğini hatırlattı. Beşiktaş hisseleri dün sabah seansında önceki kapanışa göre yüzde 8,9 yükselerek 9,92’yi görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla hafif gerileyerek, 9,11 seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe’nin hisseleri yaklaşık yüzde 23 değer kaybederken, Galatasaray hisseleri yüzde 20 ve Trabzonspor hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.