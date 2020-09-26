Beşiktaş bombayı patlattı! İşte yeni transfer
Forvet arayışında mutlu sona gelen siyah beyazlı ekip, Vincent Aboubakar’ı resmen duyurdu.
Transfer sezonunun sonuna doğru Beşiktaş’tan sevenlerini heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katan Beşiktaş transferi resmen duyurdu.
Portekiz’in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 00.50’de İstanbul’a gelen Aboubakar’ı yetkililer karşıladı. Eskinden Beşiktaş’ta kiralık oynayarak gönülleri fetheden Aboubakar, taraftarı heyecanlandırdı.
“Bırakmam seni” tişörtü ile basın mensuplarına kartal pozu veren Aboubakar, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.
28 yaşındaki forvet sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Beşiktaş'tan açıklama
Beşiktaş, Aboubakar transferini açıkladı: "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır"
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınırken Lens kadrodan çıkarıldı.
Vincent Aboubakar kimdir?