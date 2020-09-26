  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş bombayı patlattı! İşte yeni transfer
Spor

Beşiktaş bombayı patlattı! İşte yeni transfer

Forvet arayışında mutlu sona gelen siyah beyazlı ekip, Vincent Aboubakar’ı resmen duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:54:00 - 2020-09-26 13:56:33

Transfer sezonunun sonuna doğru Beşiktaş’tan sevenlerini heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katan Beşiktaş transferi resmen duyurdu.

Portekiz’in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 00.50’de İstanbul’a gelen Aboubakar’ı yetkililer karşıladı. Eskinden Beşiktaş’ta kiralık oynayarak gönülleri fetheden Aboubakar, taraftarı heyecanlandırdı.

“Bırakmam seni” tişörtü ile basın mensuplarına kartal pozu veren Aboubakar, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.

28 yaşındaki forvet sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş, Aboubakar transferini açıkladı: "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır"

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınırken Lens kadrodan çıkarıldı.

Vincent Aboubakar kimdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular
Gündem

Sert tepki: Öcalan'ın taleplerini TBMM'ye sundular

MHP, CHP'nin terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye sunduğunu belirtti.

PKK'nın yayın organının fişi çekildi
Medya

PKK'nın yayın organının fişi çekildi

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirild..
Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısı yaptı.

Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı