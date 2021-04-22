  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den olay 'şampiyonluk' açıklaması: Çok net söylüyorum
Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den olay 'şampiyonluk' açıklaması: Çok net söylüyorum

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Sivas maçı sonrası "Şampiyon biziz" diyen teknik direktör Sergen Yalçın'la aynı ifadeleri kullandı. Başkan Çebi, "İmtina ediyordum ama artık çok net konuşuyorum, şampiyon biziz. Bunu söylemekte artık herhangi bir çekince görmüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:13:00 - 2021-04-22 14:20:06

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı şampiyonluk hakkında ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Ahmet Nur Çebi, "Çok net konuşuyorum şampiyon biziz" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

İşte Çebi'nin o sözleri:

"Erken havaya girmedik"

"Takımın erken şampiyonluk havasına girdiğini düşünmüyorum. Biz öndeyken rakiplerimize saygı gereği şampiyonluk söylemlerinde bulunmadık ama artık söylüyorum şampiyon biziz. Futbolcularımızın da bunu söylemesinde sakınca görmüyorum

"Dilleri varmıyor"

3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz.

"Erken ilan edebiliriz"

Şampiyonluğumuzu erken de ilan edebiliriz. Erken ya da geç fark etmez. Geç olsun ama temiz olsun. Bizim için fark etmez. Bizi favori görmeyen yorumcular var, bizi bir türlü ilan edemediler.

"Sadece Beşiktaş var"

Şu an dört büyüklerden sadece Beşiktaş kupada oynayacak. Bu, başarılı olduğumuzun ikinci ispatı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahm

tabi tabi artık şampiyonluk kutlamalarına serdar tatlıyıda çağırırsınız ee oda sizin kadar hak ediyordur kutlamayı.
  • Yanıtla
Hadise'ye Reza Zarrab şoku!
Gündem

Hadise'ye Reza Zarrab şoku!

ABD'nin Türkiye'ye karşı operasyonda kullandığı ve şu anda FBI'nın korumasında olan Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'y..
Gece yarısı değişikliğiyle ilgili flaş detay ortaya çıktı! Erdoğan bizzat aramış
Siyaset

Gece yarısı değişikliğiyle ilgili flaş detay ortaya çıktı! Erdoğan bizzat aramış

Kabinede gerçekleştirilen revizyonun yankıları devam ederken süreçle ilgili yeni detaylar da gelmeye başladı. Gazeteci yazar Abdulkadir Selv..
Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu
Teknoloji

Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu

Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'ları dünya ülkelerinin radarına girdi. Son olarak Fas, Türk SİHA'larını almak için ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay