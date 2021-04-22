Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den olay 'şampiyonluk' açıklaması: Çok net söylüyorum

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı şampiyonluk hakkında ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Ahmet Nur Çebi, "Çok net konuşuyorum şampiyon biziz" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

İşte Çebi'nin o sözleri:

"Erken havaya girmedik"

"Takımın erken şampiyonluk havasına girdiğini düşünmüyorum. Biz öndeyken rakiplerimize saygı gereği şampiyonluk söylemlerinde bulunmadık ama artık söylüyorum şampiyon biziz. Futbolcularımızın da bunu söylemesinde sakınca görmüyorum

"Dilleri varmıyor"

3 puan önde başka takım olsa şampiyon ilan etmişlerdi. Biz 3 puan öndeyiz, şampiyon demeye diller varmıyor. 6 hafta sonra bunu söyletmeyi biliriz.

"Erken ilan edebiliriz"

Şampiyonluğumuzu erken de ilan edebiliriz. Erken ya da geç fark etmez. Geç olsun ama temiz olsun. Bizim için fark etmez. Bizi favori görmeyen yorumcular var, bizi bir türlü ilan edemediler.

"Sadece Beşiktaş var"

Şu an dört büyüklerden sadece Beşiktaş kupada oynayacak. Bu, başarılı olduğumuzun ikinci ispatı."