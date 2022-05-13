Beşiktaş, Aston Villa ile işi bitirecek!

Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları hızla devam ediyor. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet'nin peşine düştü. Kara Kartal Aston Villa'ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekip, bu sezonki başarısızlığı yeni sezonda taraftarlarına unutturmayı planlıyor.

A Spor'un haberine göre; Kara Kartal'ın yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor.

Fransız teknik adamın raporlarını doğrultusunda takımda ciddi değişikliklere gidecek olan yönetim, elini çabuk tutmanın peşinde.

Özellikle hücum hattını baştan oluşturmak isteyen siyah beyazlılar, kapsamlı bir çalışmanın içerisinde.

İsmael'in sistemine uygun oyuncular arayan Kara Kartal'ın hedefindeki yıldızlardan birisi ortaya çıktı.

Hedefte Premier Lig macerasının ardından Süper Lig'de geri dönen Trezeguet var.

Aston Villa'dan sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralanan oyuncu için harekete geçildi.

Teknik direktör Ismael'in de olumlu rapor sunması sonucu resmi adımların atılacağı iddia ediliyor.

27 yaşındaki yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın kanatlarına güç katacak.

10 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcunun İngiliz kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Aston Villa, Trezeguet'i kadroda düşünmüyor.

Bu sebeple Beşiktaş transferi uygun bir rakama tamamlamayı planlıyor.

Bu sezon devre arasından itibaren turuncu lacivertli formayla 11 maça çıkan oyuncu 6 gol 4 asist kaydetmeyi başardı.

Süper Lig'i yakından tanıyan Mısırlı futbolcu için başka Türk kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.