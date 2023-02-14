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Spor Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! Oyuncuyla ilgili flaş gelişme!
Spor

Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! Oyuncuyla ilgili flaş gelişme!

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 22:41:00 - 2023-02-14 22:45:11
Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! Oyuncuyla ilgili flaş gelişme!

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsıldı.

Felaketten yoğun şekilde etkilenen illerden biri olan Gaziantep'in Süper Lig'de mücadele eden takımı Gaziantep FK, ligden çekilme kararı almıştı. TFF'nin bu talebi onaylaması sonrasında kulüpler, Gaziantep FK'nın oyuncularını transfer etmek için harekete geçmişti. Beşiktaş, takımın yıldız ismi Alexandru Maxim için kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilme talebini onaylamıştı. Federasyon, kırmızı - siyahlı kulübün bu sezon oynanacak olan maçlarda hükmen yenik sayılacağını ancak gelecek sezon yeniden Süper Lig'de yer alacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Gaziantep FK'da yer alan futbolcular, takımların transfer radarına girdi.

Beşiktaş, takımın yıldız isimlerinden Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Siyah - beyazlılar, TFF'nin aldığı kararla Rumen 10 numarayı yabancı statüsünde oynatmama şansına sahip olacak.

Bu sezon 25 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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