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Spor Beşiktaş, Alman teknik adamdan cevap bekliyor
Spor

Beşiktaş, Alman teknik adamdan cevap bekliyor

Sezonun ilk yarısını Önder Karaveli ile tamamlayıp, TFF Süper Kupa finaline de genç teknik adam ile çıkma kararı alan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için de arayışlar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:32:00 -
Beşiktaş, Alman teknik adamdan cevap bekliyor

Sezonun ilk yarısını Önder Karaveli ile tamamlayıp, TFF Süper Kupa finaline de genç teknik adam ile çıkma kararı alan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için de arayışlar sürüyor.

Bruno Pinheiro girişimi Portekizli teknik adamın Estoril'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle gerçekleşmeyen siyah-beyazlıların Vitesse Teknik Direktörü Alman Thomas Letsch ile temasa geçtiği öğrenildi.

CEVAP BEKLENİYOR

Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun kazancı vasıtasıyla teknik direktörlük teklifi yapan Beşiktaş'ın 53 yaşındaki çalıştırıcıdan yanıt beklediği ifade edildi.

Yönetimin kararı yerli teknik adam olursa ise Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk arasında tercih yapılacak.

 

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