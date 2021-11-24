Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş 5. maçında bugün sahasında karşılaşacağı Ajax'ı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş 5. maçında bugün sahasında karşılaşacağı Ajax'ı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma bugün saat 20.45'te başlayacak ve maç Exxen'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Necip, Pjanic, N’Koudou, Larin
Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Taylor, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller
Josef De Souza cezalı
Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.