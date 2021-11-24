  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'ler
Spor

Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş 5. maçında bugün sahasında karşılaşacağı Ajax'ı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:07:00 - 2021-11-24 10:17:58
Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş 5. maçında bugün sahasında karşılaşacağı Ajax'ı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma bugün saat 20.45'te başlayacak ve maç Exxen'den naklen yayımlanacak. 

Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Necip, Pjanic, N’Koudou, Larin

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Taylor, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller
Josef De Souza cezalı

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı
Ekonomi

Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı

Ons altında yaşanan düşüşe ilişkin konuşan Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı Murat Özsoy "Bu sert düşüş akabinde 1805 dolar seviyesine ..
Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?
Ekonomi

Dikkat! Bu pek bilinmiyor: Neden çeyrek altın ya da bilezik yerine gram altın almalıyız?

Son günlerde altının yükseliş trendine girmesiyle birlikte, yatırımcı hangi tür ürüne yönelmesi gerektiğini tam olarak bilmiyor. Gram altın ..
Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu
Gündem

Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılacak PD170 motorunun teslim edildiğini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay