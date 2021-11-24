Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Beşiktaş, 5.hafta maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş’ın maçını hangi kanal veriyor?

Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'i | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Ajax bu akşam saat 20.45'te Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Ghezzal, Atiba, Necip, Pjanic, N’Koudou, Larin

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Taylor, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller