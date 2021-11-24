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Spor Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu
Spor

Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu

Beşiktaş maç sonucu ne oldu? Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.maçında Beşiktaş-Ajax’ı konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Ajax maçı ne oldu? Beşiktaş maç sonucu | Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 21:52:00 - 2021-11-24 22:19:25
Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu

Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçta puan alaayan Beşiktaş, 5.haftada Ajax ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler Beşikaş-Ajax maçının kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Beşiktaş-Ajax maç özeti...

Beşiktaş-Ajax maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu

Beşiktaş ile Ajax maçı saat 20.45’te başladı. Mücadele Ajax'ın 2-1 üstünlüğüyle sürüyor.

Beşiktaş'ın golü 22.dakikada Ghezzal'dan geldi.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Nkoudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Neres, Berghuis, Tadic, Daramy

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