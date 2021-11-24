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Spor Beşiktaş Ajax kadrosu! Beşiktaş Ajax maçında kim oynayacak?
Spor

Beşiktaş Ajax kadrosu! Beşiktaş Ajax maçında kim oynayacak?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan BÖK, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 49. mücadelesini yapacak. Beşiktaş taraftarı Ajax kadrosunu merak ediyor. Peki Beşiktaş Ajax maçı kim oynayacak? İşte Beşiktaş Ajax kadrosu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:07:00 - 2021-11-24 10:07:26
Beşiktaş Ajax kadrosu! Beşiktaş Ajax maçında kim oynayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.  karşılaşmalarında heyecan dorukta. Hollanda'nın Ajax ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 229. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 228 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 49. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 48 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 26 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

beşiktaş ajax

Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta?

Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta nerede? Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş Ajax maçını Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi beşiktaş ajax

Beşiktaş Ajax maçında kim oynayacak?

Kevin N’Koudou, Larin, Necip Uysal, Francisco Montero, Mert Günok, Montero. Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş Ajax istatistikleri

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

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