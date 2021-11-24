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Spor Beşiktaş Ajax kadrosu! Ajax maçında kim oynayacak? Beşiktaş Ajax 11'leri
Spor

Beşiktaş Ajax kadrosu! Ajax maçında kim oynayacak? Beşiktaş Ajax 11'leri

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında bugün Ajax takımı ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Ajax karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş-Ajax maçında kimlerin oynayacağını merak eden BÖK taraftarları Beşiktaş kadrosunu sorgulamaya başladı. İşte Beşiktaş’ın Ajax kadrosu. İşte Beşiktaş Ajax muhtemel 11'leri.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:53:00 - 2021-11-24 13:58:20
Beşiktaş Ajax kadrosu! Ajax maçında kim oynayacak? Beşiktaş Ajax 11'leri

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı kart cezalısı Josef de Souza kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Michy Batshuayi ise karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Ajax maçı kadrosu

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira.

 

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