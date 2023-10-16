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Yaşam Beşik kertmesi yapılan çocuklarla ilgili flaş gelişme
Yaşam

Beşik kertmesi yapılan çocuklarla ilgili flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-16 17:43:00 -
Beşik kertmesi yapılan çocuklarla ilgili flaş gelişme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasındaki beşik kertmesi töreniyle ilgili valilikten açıklama yapıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir.

Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

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