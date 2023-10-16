Beşik kertmesi yapılan çocuklarla ilgili flaş gelişme
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasındaki beşik kertmesi töreniyle ilgili valilikten açıklama yapıldı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir.
Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.