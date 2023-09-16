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Dünya Beşar Esed'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu
Dünya

Beşar Esed'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:44:00 -
Beşar Esed'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Bu gerçekten doğru mu

İki oğlu ve bir kızı olan Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in ailesinin güvenliğini garanti altına almak isteyerek parlamenter monarşiye geçmek istediği iddia edildi.

İki oğlu ve bir kızı olan Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in ailesinin güvenliğini garanti altına almak isteyerek parlamenter monarşiye geçmek istediği iddia edildi.

Hürriyet gazetesinin Londra merkezli "Elaph gazetesi"nden aktardığı iddiaya göre, ailesinin güvenliğini garanti altına almak isteyen Beşar Esed, parlamenter monarşiye geçerek, iktidarın da kesintiye uğramadan oğluna geçmesine imkan sağlamak istiyor. 58 yaşındaki Esed'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Haberde ayrıca, Esed'in son yıllardaki siyasi tavrı mercek altına alınırken, ülkenin yönetiminde eşi Esma Esed ve erkek kardeşi Mahir Esed'e önemli sorumlulukların devredildiği öne sürüldü.
Elaph gazetesinin bir İngiliz istihbarat kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, Esed ailesinin yüzlerce ton altın ve milyarlarca dolarlık mal varlığına sahip olduğu belirtildi.

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By lila

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