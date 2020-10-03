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Spor Berrettini, Fransa Açık'ta 3. turda elendi
Spor

Berrettini, Fransa Açık'ta 3. turda elendi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:14:35 -
Berrettini, Fransa Açık'ta 3. turda elendi

İSTANBUL (AA) - Matteo Berrettini, erkeklerde 7 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na üçüncü turda veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler 3. tur mücadelesinde, Berrettini ile Alman Daniel Altmaier karşılaştı.

Dünya sıralamasının 186. basamağındaki Altmaier, 2 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak dördüncü tura yükseldi.

Altmaier, dördüncü turda Roberto Bautista Agut-Pablo Carreno Busta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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