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Berna Biçer İYİ Parti GİK üyesi oldu!

İYİ Parti 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu listesi belirlendi. Merkez Disiplin Kurulu üyesi olan Berna Biçer İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesinde yer aldı. Partinin 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu'nda Adil Erkoç, Mine Baş ve Özcan Pehlivanoğlu yerini korudu.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:49
Berna Biçer İYİ Parti GİK üyesi oldu!

İYİ Parti 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu listesi belirlendi. Merkez Disiplin Kurulu üyesi olan Berna Biçer İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesinde yer aldı. Partinin 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu'nda Adil Erkoç, Mine Baş ve Özcan Pehlivanoğlu yerini korudu.

Feridun Bahşi, Adnan Şefik Çirkin, Ali Işıner Hamşioğlu, Baha Cankut Sarıtaş, Ethem Baykal, Kadriye Ünler, Ali Kamış ve Beril Gümüş yeni giren isimler oldu. Öte yandan, daha önceden Merkez Disiplin Kurulu'nda yer alan Berna Biçer Genel İdare Kurulu listesine girdi.

Genel İdare Kurulu listesinde yer alan 40 kişi şu isimlerden oluştu: Yasin Öztürk, Ümit Dikbayır, Ahmet Akar, Ayfer Yılmaz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Yıldırım Ulupınar, Mehmet Akalın, Yavuz Temizer, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Said Özcan, İbrahim Güzel, Hasan Seymen, Osman Kaçmaz, Osman Can Buğday, Berna Biçer, Bahadırhan Dinçarslan, Sena Aksakallı, Gökhan Beker, İrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, İsmet koçak, Murat Ünsal, Şengül Hablemitoğlu, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Süleyman Sırrı Özdolap, Abdullah İlker Sungur, Almıla Maraş, Murat Şamil Çapar, Cem Oba, Ünzile Yüksel, Celal Karapınar, Mesut Özarslan, Ayça Altınok, Cevat Saraç, Faruk Köylüoğlu."

İYİ Parti'nin 80 kişilik Genel İdare Kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Aytun Çıray, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Kazım Ataoğlu, Aydın Adnan Sezgin, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Berna Sukas, Saltuk Buğra Kavuncu, Ahmet Ersagun Yüksel, Durmuş Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan, Metin Ergun, Yasin Öztürk, Ümit Dikbayır, Nuri Okutan, Ahmet Akar, Ayfer Yılmaz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Mehmet Akalın, Mustafa Cihan Paçacı, Yıldırım Ulupınar, Yavuz Temizer, Yener Yıldırım, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Sinan Sözen, Said Özcan, İbrahim Güzel, Vedat Taylan Yıldız, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Hasan Seymen, Ahmet Can Buğday, Osman Kaçmaz, Meral Alemdar, Uğur Poyraz, Berna Biçer, Binnur Karadağlı, Bircan Akyıldız, Bahadırhan Dinçarslan, Sena Aksakallı, Ali Türkşen, Mehmet Tolga Akalın, Gökhan Beker, İrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, Rıdvan Us, Reşat Erdoğan, Vedat Bayram, Ayhan Bölükbaşı, İsmet Koçak, Murat Ünsal, Nihal Ağca, Havva Baş, Şengül Hablemitoğlu, Berat Yılmazer, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Burcu Akçaru, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Faruk Köylüoğlu, Süleyman Sırrı Özdolap, Mehmet Okan Oğuz, Sinem Uludamar, Abdullah İlker Sungur, Hüseyin Özlük, Almıla Maraş, Murat Şamil Çapar, Elmas Gıragos, Cem Oba, Emine Küçükali, Ünzile Yüksel, Celal Karapınar, Mesut Özarslan, Ayça Altınok, Cevat Saraç."

Partinin 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu'nda Adil Erkoç, Mine Baş ve Özcan Pehlivanoğlu yerini korurken, Feridun Bahşi, Adnan Şefik Çirkin, Ali Işıner Hamşioğlu, Baha Cankut Sarıtaş, Ethem Baykal, Kadriye Ünler, Ali Kamış ve Beril Gümüş yeni giren isimler oldu. Öte yandan, daha önceden Merkez Disiplin Kurulu'nda yer alan Berna Biçer Genel İdare Kurulu listesine girdi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 18:49
  1. berna biçer
  2. iyi parti merkez disiplin kurulu
  3. Aytun Çıray
  4. Hayrettin Nuhoğlu
  5. Koray Aydın
  6. İsmail Koncuk
  7. Kazım Ataoğlu
  8. Aydın Adnan Sezgin
  9. Şenol Bal
  10. Müsavat Dervişoğlu
  11. Ümit Özdağ
  12. Berna Sukas
  13. Saltuk Buğra Kavuncu
  14. Ahmet Ersagun Yüksel
  15. Durmuş Yılmaz
  16. Ahmet Kamil Erozan
  17. Metin Ergun
  18. Yasin Öztürk
  19. Ümit Dikbayır
  20. Nuri Okutan
  21. Ahmet Akar
  22. Ayfer Yılmaz
  23. Mehmet Salim Ensarioğlu
  24. Mehmet Akalın
  25. Mustafa Cihan Paçacı
  26. Yıldırım Ulupınar
  27. Yavuz Temizer
  28. Yener Yıldırım
  29. Fuat Geçen
  30. Hasan Hüseyin Türkoğlu
  31. Sinan Sözen
  32. Said Özcan
  33. İbrahim Güzel
  34. Vedat Taylan Yıldız
  35. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
  36. Hasan Seymen
  37. Ahmet Can Buğday
  38. Osman Kaçmaz
  39. Meral Alemdar
  40. Uğur Poyraz
  41. Binnur Karadağlı
  42. Bircan Akyıldız
  43. Bahadırhan Dinçarslan
  44. Sena Aksakallı
  45. Ali Türkşen
  46. Mehmet Tolga Akalın
  47. Gökhan Beker
  48. İrfan Alpat
  49. Hana Akyüz
  50. Hakan Gören
  51. Rıdvan Us
  52. Reşat Erdoğan
  53. Vedat Bayram
  54. Ayhan Bölükbaşı
  55. İsmet Koçak
  56. Murat Ünsal
  57. Nihal Ağca
  58. Havva Baş
  59. Şengül Hablemitoğlu
  60. Berat Yılmazer
  61. Mehmet Aslan
  62. Mustafa Hakan Ünser
  63. Burcu Akçaru
  64. Özdemir Polat
  65. Kübra Dursun
  66. Faruk Köylüoğlu
  67. Süleyman Sırrı Özdolap
  68. Mehmet Okan Oğuz
  69. Sinem Uludamar
  70. Abdullah İlker Sungur
  71. Hüseyin Özlük
  72. Almıla Maraş
  73. Murat Şamil Çapar
  74. Elmas Gıragos
  75. Cem Oba
  76. Emine Küçükali
  77. Ünzile Yüksel
  78. Celal Karapınar
  79. Mesut Özarslan
  80. Ayça Altınok
  81. Cevat Saraç
  82. Adil Erkoç
  83. Mine Baş
  84. Özcan Pehlivanoğlu
  85. Feridun Bahşi
  86. Adnan Şefik Çirkin
  87. Ali Işıner Hamşioğlu
  88. Baha Cankut Sarıtaş
  89. Ethem Baykal
  90. Kadriye Ünler
  91. Ali Kamı
  92. Beril Gümüş

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