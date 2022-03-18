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Spor Berkan Kutlu: Maçı detaylarda kaybettik
Spor

Berkan Kutlu: Maçı detaylarda kaybettik

Galatasaraylı Berkay Kutlu, Barcelona maçı sonrası basın toplantısında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 00:50:00 -
Berkan Kutlu: Maçı detaylarda kaybettik

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Berkan Kutlu, Barcelona maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Barcelona'ya karşı detaylar çok önemli"

Karşılaşmanın genelindeki mücadelelerinden memnun olduklarını ancak maçı detaylarda kaybettiklerini belirten Kutlu, "Takım arkadaşlarımı kutlarım, çok iyi mücadele ettik. Pierre-Emerick Aubameyang çok fazla boş bırakmış olabiliriz. İkinci golü yediğimizde 10 kişiydik. Barcelona'ya karşı detaylar çok önemli. Maçı detaylarda kaybettik." sözlerini kullandı.

Maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Berkan, "Dünya standartlarında oyunculara karşı oynadık. Bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ancak maçı böyle kaybetmek gerçekten çok acı." diye konuştu.

"Biz Galatasaray'ız"

Hedef olarak sadece lige konsantre olacaklarını belirten Berkan Kutlu, "Sadece lig kaldı. En iyi şekilde bitirmek için uğraşacağız. Biz Galatasaray'ız." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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