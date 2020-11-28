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Spor Bergama Belediyespor’da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Bergama Belediyespor’da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:28:37 -
Bergama Belediyespor’da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Hasan Canoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahamızda yarın Bayrampaşa ile oynayacağımız lig maçı öncesinde, teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Kovid-19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler sonucu 4 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Canoğlu, testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve izolasyon sürecine ilişkin protokollerin uygulandığını belirtti.

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