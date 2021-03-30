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Ekonomi Bergama Belediyesi’ne ait yüzlerce dönüm tarla kiralığa çıktı
Ekonomi

Bergama Belediyesi’ne ait yüzlerce dönüm tarla kiralığa çıktı

Mülkiyeti İzmir Bergama Belediyesi’ne ait yüzlerce dönümdem meydana gelen 21 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleyle kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 13:47:00 -
Bergama Belediyesi’ne ait yüzlerce dönüm tarla kiralığa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yeralan ihaleler Belediyenin Haluk Elbe Toplantı Salonunda, 13.04.2021 tarih ve saat 10:30’da İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhalelere katılacak olan istekliler korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek maske ile Haluk Elbe salonuna alınacak.

İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecek.

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