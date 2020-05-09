Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından 11 Mayıs’ta açılması planlanan kuaför, berber ve güzellik merkezlerini vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanması için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan açıklamada, 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki bütün işletmelere yönelik yapmış olduğu rutin hijyen ve dezenfekte faaliyetlerine kuaför, berber ve güzellik salonlarını da ekleyerek vatandaşlarımızın hijyenik ve güvenli bir ortamda hizmet almasını sağlamak için çalışmalarına devam edecek.