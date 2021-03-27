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Yaşam Berat kandilinde oruca nasıl niyet edilir?
Yaşam

Berat kandilinde oruca nasıl niyet edilir?

Berat Kandiline saatler kala bu mübarek günü ve gecesini ihya etmek isteyen inananlar Berat kandilince oruç tutmaya hazırlanıyor. Berat Kandili'nin 27 Mart gecesi sahur yaparak oruç tutacak olan kişiler "Berat kandilinde oruca nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berat kandilinde oruca nasıl niyet edilir? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-03-27 00:30:00 -
Berat kandilinde oruca nasıl niyet edilir?

Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak görülen Berat Kandili için oruç tutmak isteyenler “Berat Kandili orucu kaç gün tutulur, Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir, hangi gün tutulur” gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, Berat Kandili orucu niyeti nasıldır?

Berat kandilinde oruca nasıl niyet edilir?

Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.

Berat kandilinde oruç tutmanın önemi

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

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