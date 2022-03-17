Üç ayların ikincisi olan Şaban ayını idrak etmekteyiz. On bir ayın sulatın Ramazan'a sayılı günler kaldı. Şaban-ı Şerîfʼin 14. gününü 15. gününe bağlayan gece. Büyük bir lûtuf gecesi, ihsan gecesi, ikram gecesi. Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur'an'ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: “Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır. Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

Berat gecesinin önemi nedir?

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

Berat gecesinde neler olacak?

Berat gecesine ait beş haslet vardır:

Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.

O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

İlâhi rahmet yayılır.

Mağfiret gecesidir.

O gece, Resûlullah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Âyet-i kerîmede buyrulur: “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” (el- A’râf, 205)

Berat günü eve alınacak gıdaların fazileti nedir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Berat günü evlerinize kap-kaçaklarınızı boşbırakmayın. Zira Allah’u Teala (c.c) o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir.”

Berat gecesi yapılacak dua!

“Şa’ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.”