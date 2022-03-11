Berat Albayrak'tan bomba iddia! Yazdıkları herkesi şok etti

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini aktardığı ‘Burası Çok Önemli!’ isimli kitap raflardaki yerini aldı. Albayrak, kitabında kimi ekonomistlerin 'milli duruş' sergilemediğini, 'küresel güçlerle iş birliği' yapılarak Türkiye'nin felaketinin istendiğini belirtti. Albayrak, "Sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden yayın yapan bazı finansçıların bir kısmının yurtdışı istihbarat örgütleriyle ilişkilerinin devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim. Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyordur!" dedi.