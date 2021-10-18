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Yaşam Benzinle soba yakan yaşlı adam hayatını kaybetti
Yaşam

Benzinle soba yakan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde benzinle sobayı yakan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 19:51:00 -
Benzinle soba yakan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu'da benzinle sobayı yakarken yanarak yaralanan yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Ahmet Sipahi evinde benzin ile sobayı yakmak isterken benzinin parlaması sonucu yangın çıktı.

Yanarak hayatını kaybetti

Yanarak yaralanan yaşlı adam, Ordu'da kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sipahi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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