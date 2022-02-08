Benzin zamlandı mı? Benzine yeni zam mı geldi?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 2 Şubat’ta benzine 39 kuruş zam yapıldığını açıklamıştı. Benzine yapılan zam sonrası akaryakıt fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceğini de bir hayli merak ediliyordu. Zira Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle petrol fiyatları bir hayli yükseldi.

Motorine zam mı geldi?

EPGİS'den gelen akaryakıt zammına ilişkin açıklamada, "08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi. Motorine yapılan zam sonrası bu kez de benzin fiyatlarına yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak edilir oldu.

Benzine zam var mı?

benzine yeni zam geldi mi? Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Pazartesi gece yarısı motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 71 kuruş zam bekleniyor.

Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

Motorine 90 kuruş zam yapıldı: Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Buna göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıktı. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.